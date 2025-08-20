Büyükçekmece'de Gömülü Erkek Cesedi Bulundu

Büyükçekmece'de Gömülü Erkek Cesedi Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükçekmece'deki inşaat halindeki bir villanın bahçesine gömülü olan erkek cesedinin, uzun süredir aranan yabancı uyruklu bir adama ait olduğu düşünülüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İstanbul Büyükçekmece'de boş bir villanın bahçesine gömülü erkek cesedi bulundu. Cesedin uzun süredir aranan yabancı uyruklu bir adama ait olduğu öne sürüldü.

Olay, Büyükçekmece ilçesi Kumburgaz Mahallesi'nde dün yaşandı. İddiaya göre bir süredir aranan yabancı uyruklu erkek şahısla ilgili araştırma yapan polis ekipleri adamın cesedini inşaat halindeki villanın bahçesine gömülü olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, villa çevresinde hassas burunlu köpekle yaptığı arama tarama neticesinde arka bahçede cesedi buldu. Ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken olayla ilgili henüz bilgi ise paylaşılmadı.

Olay bölgesinde bulunan bir vatandaş, "Sabah erkenden memurlar geldi. Bu çevreyi taradılar. Ön tarafı kazdılar, pek fazla bir şey bulamadılar. Bu arkada tarafı incelediler. Benim bildiğim kadarıyla bir erkek cesediymiş. 3-4 ay önce gömülmüş sanırım. Tam olarak bilgim yok. Sadece dün memur arkadaşlar kazdı buldular. Köpekler eşliğinde aradılar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
'Uygunsuz' diye paylaşılan görüntü izleyenleri ikiye böldü

Yeni tartışma konumuz: Bu görüntü uygunsuz mu değil mi?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'un göbeğinde yine aynı rezillik: İğrenç bir topluma dönüştük

İstanbul'un göbeğinde yine aynı rezillik: İğrenç bir topluma dönüştük
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.