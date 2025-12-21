Büyükçekmece'de gece yaşanan kaza gündüz fark edildi: 2 ölü

Büyükçekmece'de gece saatlerinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Kazanın gece saatlerinde yaşandığı ve sabah saatlerinde fark edildiği iddia edildi.

Kaza, dün gece saatlerinde Büyükçekmece Çatalca Yolu Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, gece saatlerinde 59 HR 670 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüje, ardından boş arsada bulunan trafoya çarptı. Kullanılamaz hale gelen otomobil içerisinde Taner Uludağ (47) ve Mahmut Duran (28) bulunuyordu.

Gece saatlerindeki kaza, gün aydınlanınca ortaya çıktı

Öte yandan, gece saatlerinde meydana geldiği iddia edilen kazanın, saatlerce fark edilmediği öne sürüldü. Sabah saatlerinde günün aydınlanmasıyla aracın vatandaşlar tarafından fark edilmesiyle ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araçta bulunan Taner Uludağ ve Mahmut Duran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden vatandaşların cansız bedeninin otopsi için Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Ayrıca, kazanın yaşandığı caddede herhangi bir aydınlatmanın bulunmaması da dikkat çekti. - İSTANBUL