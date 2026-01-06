Haberler

Büyükçekmece'de şerit ihlali yapan sürücülere dron destekli uygulama

Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü, yoğun trafikten kaçmak amacıyla şerit ihlali yapan sürücülere drone destekli uygulamalarla göz açtırmadı. Yapılan denetimde 14 araca toplamda 50 bin 831 lira ceza kesildi.

Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, drone destekli yapılan trafik uygulamasında şerit ihlali yapan ve ters yönden gelerek trafiği tehlikeye atan sürücülere geçit vermedi. Mimarsinan Caddesinde yapılan uygulamada, dakikalar içerisinde yoğun trafikten kaçmak için ihlal yapan toplam 14 araca 50 bin 831 lira trafik cezası uygulandığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
