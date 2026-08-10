Kumburgaz'da Boğulma Tehlikesi: Kadın Cankurtaran ve Jetski ile Kurtarıldı

Büyükçekmece Kumburgaz'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı. Kadının yaşadığı korku dolu anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi'nde bulunan plajda meydana geldi. İddiaya göre, denizde bir kadın boğulma tehlikesi yaşadı. Durumu fark eden cankurtaranlardan biri yüzerek kadının yanına ulaştı. Kadın daha sonra jetski yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

Yaşananlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kadının çırpındığı, cankurtaranın yüzerek kadının yanına gittiği ve ardından jetski yardımıyla kadını kurtardığı anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı