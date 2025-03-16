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Büyükçekmece'de cinayet zanlısı içki şişesindeki parmak iziyle yakalandı

Büyükçekmece'de cinayet zanlısı içki şişesindeki parmak iziyle yakalandı
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Büyükçekmece'de Faruk Yıldırım'ı öldüren A.I. adlı şahıs, olay yerinde bulunan bir içki şişesi üzerindeki parmak izleri sayesinde yakalandı. Şüphelinin kaçtığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Büyükçekmece'de Faruk Yıldırım'ı öldüren şahsı içki şişesindeki parmak izi yakalattı. Şüphelinin kaçtığı anları güvenlik kameraları kaydetti.

Olay, Büyükçekmece Fatih Mahallesi'nde 14 Mart Cuma günü yaşandı. Bölgeden silah sesleri gelmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, silahla vurulan Faruk Yıldırım'ı yaralı halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen Yıldırım, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Görgü tanığının ifadesinden yola çıkan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını detaylıca inceledi. Olay yeri çevresinde de inceleme yapan ekipler Faruk Yıldırım'ın vurulduğu yerde bir şişe buldu. Şişe üzerinde yapılan parmak izi incelemesinde A.I. adlı şüphelinin kimlik bilgisine ulaşıldı. Bu gelişme üzerine A.I. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden zanlı, adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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