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Büyükçekmece'de Buzlanma Kazası: Sürücü Hafif Yaralandı

Büyükçekmece'de Buzlanma Kazası: Sürücü Hafif Yaralandı
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İstanbul Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada, buzlanma nedeniyle kontrolü kaybeden BMW marka araba bariyerlere çarptı. Sürücü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Büyükçekmece TEM Otoyolunda buzlanma nedeniyle kayan BMW marka araba kaza yaptı. Sürücü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, bariyerlere çarpan araç kullanılamaz hale geldi.

Kaza saat 09.00 sıralarında TEM otoyolu Büyükçekmece mevkii Hadımköy gişeler istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 FIM 703 plakalı BMW markalı araba yoldaki buzlanma ve ıslaklık yüzünden sürücüsünün kontrol hakimiyetinden çıktı. Araba bariyerlere saplanarak ağır hasar aldı. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler ekiplere haber verdi. Yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bölgede trafik yoğunluğu oluşurken ekipler kaza yapan aracı kaldırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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