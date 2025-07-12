Büyükçekmece'de Buğday Tarlasında Yangın

Büyükçekmece'de Buğday Tarlasında Yangın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükçekmece Türkova Mahallesi'nde bir buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle 400 dönümlük alan zarar gördü.

Büyükçekmece'de buğday tarlasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği alevler, evlere sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece Türkova Mahallesi'ndeki buğday tarlasında saat 14.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevleri evlere sıçramadan söndürdü. Yangın nedeniyle 400 dönümlük alanın zarar gördüğü, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Beşiktaş'ta transfer bitti ancak Kyle Walker-Peters Türkiye'ye gelemiyor

Beşiktaş'ta transfer bitti ancak yıldız isim Türkiye'ye gelemiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hadise'nin cesur sahne performansı tartışma yarattı

Hadise'nin cesur sahne performansı tartışma yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.