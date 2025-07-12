Büyükçekmece'de buğday tarlasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği alevler, evlere sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece Türkova Mahallesi'ndeki buğday tarlasında saat 14.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevleri evlere sıçramadan söndürdü. Yangın nedeniyle 400 dönümlük alanın zarar gördüğü, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL