Büyükçekmece'de Buğday Tarlasında Yangın
Büyükçekmece Türkova Mahallesi'nde bir buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle 400 dönümlük alan zarar gördü.
Büyükçekmece'de buğday tarlasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği alevler, evlere sıçramadan söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece Türkova Mahallesi'ndeki buğday tarlasında saat 14.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevleri evlere sıçramadan söndürdü. Yangın nedeniyle 400 dönümlük alanın zarar gördüğü, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa