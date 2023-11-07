Büyükçekmece'de Bir Kişi Cinayet Zanlısı Yakalandı

Büyükçekmece'de bir kişiyi öldüren ve cesedini bazanın altında saklayan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlı, ifadesinde cinayeti itiraf etti ve kendisine psikolojik şiddet uygulandığını iddia etti.

Büyükçekmece'de bir kişiyi 2 el ateş ederek öldüren ve cesedini bazanın altında saklayan zanlı, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 29 Ekim günü saat 09.00 sıralarında Büyükçekmece'de meydana gelmişti. Kendisinden haber alınamayan Fikret Aydın'ın bir yakını evine gidip klimanın açık olduğunu ve yatak odasından yoğun koku geldiğini fark etmişti. Yatak odasındaki bazayı açan yakını, Aydın'ın cesediyle karşılaşmış ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilmişti. Ekipler, Fikret A.'nın silahla öldürüldüğü tespit ederken evde uyuşturucu düzeneği de bulmuştu. Cesedin yaklaşık 3 haftadır baza altında olduğunu tespit eden polis ekipleri incelemelerin ardından Tolga Y. isimli şüphelinin peşine düşmüştü. Çalışmaların devamında, Tolga Y. isimli şahıs, 2 Kasım'da Gaziosmapaşa'da yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli emniyetteki ifadesinde Fikret Aydın'a 2 el ateş ederek öldürdüğünü itiraf etti. Tolga Y., Fikret Aydın'ın kendisine psikolojik şiddet uyguladığını, sürekli hakaret ve küfür ettiğini ve uyuşturucu almaya teşvik ettiğini söyledi. Fikret Aydın'ı öldürdüğünde yanında babası Tekin Y.'nin de bulunduğunu anlatan şüpheli, olaydan sonra silahını çöp konteynerine atarak kurtulduğunu beyan etti. Yakalanan şüpheli emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL