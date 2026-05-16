Büyükçekmece'de bıçaklı kavgada ölen 16 yaşındaki çocuğun ailesine tehdit mesajları atıldı

Büyükçekmece'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Abdulbaki Demirel'in ailesine tehdit mesajları atan Ö.F.A. isimli şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

Olay, Büyükçekmece ilçesi Muratçeşme Mahallesi'nde 10 Mayıs Pazar günü meydana geldi. Belirlenemeyen bir nedenle 4 çocuk arasında kavga çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine E.B. (16) ve M.A.D. (17), yanlarında bulunan bıçaklarla Abdulbaki Demirel (16) ve S.I. (15) isimli çocuklara saldırmıştı. Aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan iki çocuk yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden kaçmıştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Abdulbaki Demirel ve S.I. yaralı olarak hastaneye kaldırılmış, hastanede yapılan müdahalelere rağmen Abdulbaki Demirel hayatını kaybetmişti.

Aileye tehdit mesajları gönderen şahıs yakalandı

Öte yandan yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Hayatını kaybeden 16 yaşındaki gencin ailesine tehdit içerikli mesajlar gönderildiği ortaya çıktı. İhbar üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kimliği tespit edilen Ö.F.A. isimli şahıs, dün Maltepe'de gözaltına alındı. İfade işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şahsın savcılık işlemleri sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
