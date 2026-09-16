Büyükçekmece’de ambulansa yol vermeyen sürücüye 46 bin lira para cezası

Büyükçekmece E-5'te ambulansa yol vermeyen kamyonet sürücüsüne 46 bin lira ceza kesildi 30 gün ehliyetine el konuldu.

E-5 karayolu Büyükçekmece mevkiinde ambulansa dakikalarca yol vermeyen kamyonet sürücüsü plakasından tespit edildi. Sürücü İ.Ç.'ye "geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermemek" suçundan 46 bin lira para cezası ceza kesildi. Ayrıca ehliyetine 30 gün el konulurken, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü için adli işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı