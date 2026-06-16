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Büyükçekmece Adliyesi adli emanet bürosundaki hırsızlık ile ilgili Muhammed Efe ve Muhammed Seferoğlulları adliyeye sevk edildi

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Büyükçekmece Adliyesi adli emanet bürosundan 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşün çalındığı olayın iki kilit ismi Muhammed Efe ve Muhammed Seferoğlulları, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Büyükçekmece Adliyesi adli emanet bürosundan 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşün çalındığı olayın iki kilit ismi Muhammed Efe ve Muhammed Seferoğlulları, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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