Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosundan 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşün çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 5 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında firari Erdal Timurtaş'ın kayınvalidesi, kayınbiraderi ve kayınpederi de bulunuyor.

BÜYÜKÇEKMECE ADLİYESİ'NDE HIRSIZLIK SKANDALI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nda görevli hizmetli memur Erdal Timurtaş'ın, 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşü çaldıktan sonra eşi ve çocuklarıyla birlikte İngiltere'ye kaçtığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan emanet memuru Kemal D., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINDA

Savcılık tarafından derinleştirilen soruşturma kapsamında, çalınan altınların bulunması ve şüphelilerin tespitine yönelik yapılan operasyonda Erdal Timurtaş'ın kayınvalidesi, kayınpederi ve kayınbiraderi ile altınları yüklediği araçta bulunduğu kamera görüntüleriyle belirlenen 1 kişi ve altınların bir kısmını almak üzere olay yerine geldiği tespit edilen başka bir şüphelinin de aralarında bulunduğu 10 kişi 7 Aralık'ta gözaltına alındı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Yürütülen soruşturmada iki kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 13'e yükseldi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 5'i tutuklandı, 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Tutuklananlar arasında Timurtaş'ın kayınvalidesi, kayınbiraderi ve kayınpederi de yer alıyor.