Büyükada-Kadıköy Vapuru'nda Saç Saça Baş Başa Kavga

Büyükada- Kadıköy seferini yapan bir vapurda yolculuk yapan iki kadın arasında saç saça baş başa kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Büyükada - Kadıköy seferini yapan bir vapurda geçtiğimiz günlerde yaşandı. İddiaya göre iki kadın yolcu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kadınlar birbirine girdi. Vapurdaki diğer yolcular da kadınların saç saça baş başa kavgasını ayırmaya çalıştı. Küfürlerin havada uçuştuğu kavga, diğer yolcuların araya girmesiyle sonlandı. Yaşanan kavga anları ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL