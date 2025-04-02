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Büyükada-Kadıköy Vapuru'nda Saç Saça Baş Başa Kavga

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Büyükada-Kadıköy seferini yapan bir vapurda iki kadın yolcu arasında çıkan tartışma, fiziksel bir kavgaya dönüştü. Diğer yolcuların müdahalesiyle sonlanan kavga anları cep telefonuyla görüntülendi.

Büyükada- Kadıköy seferini yapan bir vapurda yolculuk yapan iki kadın arasında saç saça baş başa kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Büyükada - Kadıköy seferini yapan bir vapurda geçtiğimiz günlerde yaşandı. İddiaya göre iki kadın yolcu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kadınlar birbirine girdi. Vapurdaki diğer yolcular da kadınların saç saça baş başa kavgasını ayırmaya çalıştı. Küfürlerin havada uçuştuğu kavga, diğer yolcuların araya girmesiyle sonlandı. Yaşanan kavga anları ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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