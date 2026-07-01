Büyükada'daki yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Büyükada Viranbağ Plajı'nda çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 4 kişi kıyıya ulaştırılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Büyükada'daki Viranbağ Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plajda bulunan bir mekanın içerisinde tüp patlaması nedeniyle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, takviye ekiplerin bir kısmı da deniz yoluyla bölgeye ulaştırıldı. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin ağaçlık alana ve plajdaki işletmelere sıçramasını önlemek için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürülürken, bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yangın sırasında plaj yakınında bulunan ve yoğun dumandan etkilenen 4 vatandaşa ise ilk müdahale yapıldı. Dumandan etkilenen 4 kişi, ekipler tarafından kıyıya ulaştırılarak, ambulanslara teslim edildi. Hastaneye kaldırılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı