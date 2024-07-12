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Büyükada'da çıkan kavgada 10 kişi yaralandı

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Büyükada'da iki grup arasında çıkan kavgada tekmeli, yumruklu ve sopalı saldırılar gerçekleşti. Polis havaya ateş ederek kavgayı ayırmaya çalıştı. Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Büyükada'da tokat atma meselesinden iki grup arasında çıkan tekmeli, yumruklu ve sopalı kavgada 10 kişi yaralandı. Polis kavgayı ayırmak için havaya ateş etti. Kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Büyükada'da geçtiğimiz gün iki grup arasında öğle saatlerinde kavga çıktı. Büyükada İskelesi'nin önünde çıkan tartışma büyüyerek tekmeli, yumruklu ve sopalı kavgaya dönüştü. Daha sonra restoranların bulunduğu alana yayılan kavgada kafalarına sert darbeler alan 10 kişi yaralandı. Polis kavgayı ayırmak için ilk olarak biber gazı kullandı. Biber gazı yetersiz kalınca havaya 7-8 el ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 8'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. durumu ağır olan 8 kişi 112 Acil Ambulansıyla 3'ü Kartal Devlet Hastanesi'ne diğerleri ise başka Olayın ardından bazı şüpheliler gözaltına alınırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Büyükada Kavga 3.Sayfa Güncel Haberler

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