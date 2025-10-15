Büyük İstanbul Otogarı'nda Kalp Krizi Geçiren Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Büyük İstanbul Otogarı'nda metro istasyonunun merdivenlerini çıkan yaşlı adam, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Olay, Büyük İstanbul Otogarı'nda saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 78 yaşındaki Mustafa Şahin, metro istasyonunun merdivenlerini çıkarken fenalaşarak yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu fark edip yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontroller neticesinde yaşlı adamın kalp krizi geçirip hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevreye emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemleri aldı. Cenaze aracının gelmesiyle birlikte yaşlı adamın cansız bedeni tabuta konarak cenaze aracına taşındı. Mustafa Şahin'in cansız bedeni morga götürüldü. - İSTANBUL