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Butan'ın Gasa bölgesinde buzul gölü taştı, Gasa Tshachu altyapısı hasar gördü

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Butan'ın Gasa bölgesinde Shintaphu buzul gölünün taşmasıyla sel meydana geldi. Selden önce tahliye edilen bölgede Gasa Tshachu altyapısı büyük hasar gördü, yaralanma veya can kaybı bildirilmedi.

Himalayalar'daki Butan'da Shintaphu buzul gölünün taşması sonucu sel meydana geldi.

Güney Asya ülkesi Butan'ın Gasa bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Shintaphu buzul gölü taşarak sele yol açtı. Turistik bir doğal kaplıca olan Gasa Tshachu'daki altyapıda büyük hasar meydana geldi. Bölgenin selden önce tahliye edildiği, bu nedenle şu ana kadar herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadığı aktarıldı. Gece saatlerinde meydana gelen selin yol açtığı hasarın boyutunun henüz bilinmediği belirtildi. Modüler, taşınabilir 2 Bailey köprüsünün sel sularına kapılmış olabileceği aktarıldı.

Mo Chhu Nehri'nin kaynağında bulunan Shintaphu Gölü, Butan'ın potansiyel olarak "tehlikeli" olarak belirlenen 17 buzul gölünden biri.

Öte yandan, komşu Nepal'de, yaklaşık 600 kilometre uzaklıktaki benzer bir dağlık bölgede Ağustos ayında meydana gelen ani selde bin 500'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 5 binden fazla kişi kaybolmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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