Ankara'da can veren Busenur, elbisesini değiştirmek için eve döndüğünde sele yakalanmış

Keçiören'de dün akşam etkili olan sağanak sonrası meydana gelen selde Umut Apartmanı'nı da su bastı. 4 katlı binanın giriş ve alt katlarındaki daireler, suyla doldu. Eksi 1'inci katta annesi Figen Y. ile birlikte yaşayan Busenur Doğanay, suyla dolan evinde mahsur kaldı.

CAMI KIRIP İÇERİ GİRDİLER

Dalgıçlar, Busenur'un kaldığı evin kapısını, su seviyesi yükseldiği için açamadı. Bunun üzerine pencere camı kırılarak içeri girildi. Bir taraftan da suyun tahliyesi yapıldı. Çalışmalar sonucu Busenur Doğanay'ın cansız bedenine ulaşıldı.

ANNESİ "BENİ BIRAKIP GİDECEK MİSİN" DİYE AĞLADI

Busenur Doğanay için Ahmet Efendi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Ankara Valisi Vasip Şahin, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve çok sayıda kişi katıldı. Anne Figen Y., kızının tabutu başında, "Beni bırakıp gidecek misin sen?" diyerek gözyaşı döktü. Acılı anneyi yakınları teskin etmeye çalıştı. Busenur Doğanay'ın babası Hüseyin Doğanay taziyeleri kabul etti. Busenur Doğanay'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

YOKUŞTAN BİNAYA GİREN SULARA KAPILMIŞ

Kızı ile birlikte yaşayan Figen Y.'nin, yaklaşık 2 ay önce evini satıp, Umut Apartmanı'ndan eksi 1'deki daireyi kiraladığı öğrenildi. Busenur Doğanay'ın, kuzeninin düğününe gitmek için annesiyle birlikte kuaföre gittiği; ancak düğmesi kopan elbisesini değiştirmek için eve geri döndüğü sırada sele yakalandığı ortaya çıktı. Busenur Doğanay'ın, yokuştan bir anda binaya giren sel sularında boğulduğu öğrenildi.

"YARDIM ÇIĞLIKLARINI DUYDUK"

Görgü tanığı Filiz Ceylan, Busenur'u kurtarmak için çok çabaladıklarını anlatarak, "Koştuk, kapıyı açmaya çalıştık. Su seviyesi yarım metreydi; ama basınç yaptığı için kapılar açılmadı. Eğer su seviyesi öyle kalsaydı, kapı üstten kırılır çıkarılırdı. Bir anda su yükseldi, 1'inci kata çıktı. Biz de ne yapacağımızı bilemedik. Busenur'un yardım çığlıklarını duyduk. 'Sakin ol, biz buradayız' dedim ama o sadece 'Yardım edin' diye bağırıyordu. Kurtaramadık" diye konuştu.

"SU 3-4 DAKİKA İÇİNDE İNSAN BOYUNA ULAŞTI"

Ayşe Demirtaş da, "Su, dağlar gibi geldi üzerimize. Biz çantalarımızı alıp dışarı çıkmadan bina suyla doldu. Komşumuzun camları kırıldı, sonra gelinimize mesaj geldi. Busenur'un teyzesi 'Yeğenim orada kalmış abla kurtarın' dedi. Biz hemen erkeklere seslendik. Kapıyı kırmaya çalıştılar; ama yapamadılar. 3-4 dakika içinde su insan boyuna ulaştı. Busenur içeriden 'Ben buradayım, beni kurtarın' diye bağırdı" dedi.

SU SEVİYESİ TAVANA KADAR YÜKSELMİŞ

Öte yandan Busenur Doğanay'ın hayatını kaybettiği evin içi görüntülendi. Busenur'un mahsur kaldığı oda ve evin diğer bölümlerinin harabe hali, olayın boyutunu gözler önüne serdi. Su seviyesinin tavana kadar yükseldiği gözlendi.