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Bursa Yıldırım'da ticari araç elektrikli bisiklete çarptı, bisikletli öldü

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Bursa Yıldırım'da ticari araç elektrikli bisiklete çarptı, bisikletli öldü
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Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde yağışlı havada hızla ilerleyen ticari araç, elektrikli bisiklete çarptı. Elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybederken, ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da yağışlı havada hızla ilerleyen ticari araç, elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücüsünü metrelerce savuran araç faciaya neden oldu. Bisiklet sürücüsü hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay yerinin yaklaşık 25-50 metre ilerisindeki "Takip mesafenizi koruyun" tabelası ise dikkat çekti.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı Samanlı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağışlı havada seyir halinde olan ticari araç, hızlı şekilde ilerlediği sırada kontrolden çıkarak elektrikli bisiklete çarptı. Yağış nedeniyle zeminin kaygan olduğu yolda meydana gelen çarpışmada, elektrikli bisiklet sürücüsü aracın altında kaldı. Çarpmanın etkisiyle sürücü metrelerce savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde elektrikli bisiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Ticari araç sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza anı saniye saniye kamerada

Feci kaza çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yağışlı havada ilerleyen ticari aracın elektrikli bisiklete çarpması ve çarpmanın ardından sürücünün metrelerce savrulması görüldü.

Kazanın meydana geldiği noktaya yaklaşık 25-30 metre mesafede bulunan "Takip mesafenizi koruyun" yazılı tabela da dikkat çekti.

Kazazede bisikletlinin üzerinden kimliğini tespit etmeyi sağlayacak belge çıkmadı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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