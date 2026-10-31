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Bursa Yıldırım'da silahlı kavgada 8 kurşunla vurulan şahıs öldü

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Bursa Yıldırım'da silahlı kavgada 8 kurşunla vurulan şahıs öldü Haber Videosunu İzle
Bursa Yıldırım'da silahlı kavgada 8 kurşunla vurulan şahıs öldü
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grubun kavgasında silahla 8 yerinden vurulan şahıs, hastanede hayatını kaybetti. Olayda şahsın oğlu yüzüne kesici alet darbesi alarak yaralanırken, polis şüpheli H.Ç. ve C.Ç.'yi gözaltına aldı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada silahla 8 yerinden vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hacıvat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi ile taraflar arasında kavga çıktı. Kadir Akça vücuduna isabet eden 8 kurşunla ağır yaralanırken, oğlu da yüzüne aldığı kesici alet darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve oğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kadir Akça, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli H.Ç. ve C.Ç.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin olayda kullandığı silahla birlikte yakalandığı öğrenildi.

Öte yandan, silahlı kavgaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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