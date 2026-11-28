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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde silah sesleri üzerine harekete geçen Yunus timleri, bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda 550 gram esrar, 2 ruhsatsız tüfek ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Olay, Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Devriye görevini sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunus timleri), silah seslerini duyması üzerine vakit kaybetmeden bölgeye intikal etti. Ekiplerin yaptığı incelemede G.P. isimli şahsın ikametinden tüfekle ateş ettiği tespit edildi.

Adli makamlardan alınan karar doğrultusunda şüphelinin ikametinde arama gerçekleştirildi. Aramalarda 550 gram esrar, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet 9.19 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ve şarjöre basılı halde 6 dolu kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.P., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı