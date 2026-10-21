Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa Yıldırım'da geri dönüşüm deposundaki yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Yıldırım'da geri dönüşüm deposundaki yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü Haber Videosunu İzle
Bursa Yıldırım'da geri dönüşüm deposundaki yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Sakarya Mahallesi'ndeki geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Depodan yükselen yoğun duman kent merkezinden görülürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Sakarya Mahallesi'ndeki geri dönüşüm deposunda çıktı. Depodan yükselen yoğun dumanlar kent merkezinin farklı noktalarından da fark edildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, Bursa'da geri dönüşüm depolarında meydana gelen yangınlar ve bu yangınlar sırasında ortaya çıkan yoğun dumanlar, hava kirliliği konusunu da yeniden gündeme geldi. Vatandaşlar, benzer yangınların çevre ve hava kalitesi üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe'de gecenin en üzücü karesi! Başını yerden kaldıramadı

Geceye damga vuran görüntü! Sen bu hallere nasıl düştün?

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın rakibinde sakatlık şoku: Çapraz bağları koptu

Galatasaray'ın rakibinde sakatlık şoku: Çapraz bağları koptu
Pazar yerine İHA saldırısı! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı

Bu resmen katliam! Saldırı sonrası bölgeden gelen haber korkunç
A Milli Takım'da Beşiktaş rüzgarı! İşte Sergen Yalçın'ın ekibi

A Milli Takım'da Beşiktaş rüzgarı! İşte Sergen'in ekibi
Ekmek parası için çalışıyordu! Göçükte hayatını kaybetti

Ekmek parası için çalışıyordu! Feci şekilde can verdi
Fenomenin sokak ortasında yaptıkları başını fena yaktı

Fenomenin tatili hiç beklemediği gibi bitti
Başka bir boyuttan mı geldi? Hayvanları öldüren gizemli canlı kameraya takıldı

Sınırda korku dolu anlar! Ölüm saçan gizemli canlı kameralara takıldı
Dronla vurulan araçtaki adam diri diri yandı! Dehşet anlarını gözyaşlarıyla kaydetti

Araçtaki adam diri diri yandı, o anları kaydederken kendini tutamadı