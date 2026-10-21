Bursa Yıldırım'da geri dönüşüm deposundaki yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Sakarya Mahallesi'ndeki geri dönüşüm deposunda çıktı. Depodan yükselen yoğun dumanlar kent merkezinin farklı noktalarından da fark edildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, Bursa'da geri dönüşüm depolarında meydana gelen yangınlar ve bu yangınlar sırasında ortaya çıkan yoğun dumanlar, hava kirliliği konusunu da yeniden gündeme geldi. Vatandaşlar, benzer yangınların çevre ve hava kalitesi üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı