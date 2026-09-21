Bursa Yıldırım'da drift yapan sürücü cep telefonu kamerasına yakalandı

Bursa Yıldırım'da drift yapan sürücü cep telefonu kamerasına yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bursa'da bir otomobil sürücüsünün Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi Huzurevi Caddesi'nde drift yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücünün hareketleri çevrede bulunan bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Bursa'da bir otomobil sürücüsünün cadde üzerinde drift yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi Huzurevi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil sürücüsü cadde üzerinde aracıyla drift yaptı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücünün hareketleri çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı