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Bursa Yıldırım'da drift atıp dur ihtarına uymayan sürücüye 340 bin lira ceza kesildi

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Bursa Yıldırım'da drift atıp dur ihtarına uymayan sürücüye 340 bin lira ceza kesildi Haber Videosunu İzle
Bursa Yıldırım'da drift atıp dur ihtarına uymayan sürücüye 340 bin lira ceza kesildi
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde gece saatlerinde kavşakta drift atan ve polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücüye toplam 340 bin lira para cezası kesildi. Olay, Yunus Emre Bulvarı üzerinde meydana gelirken drift anları kameraya yansıdı.

Bursa'da bir grup genç, polisin gözü önünde drift atmaya başladı. Polisin 'Dur' ihtarına da uymayan sürücüye, 340 bin lira para cezası kesildi. Drift anları kameraya yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yunus Emre Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 EZ plakalı otomobil sürücüsü, gece saatlerinde kavşak üzerinde drift atmaya başladı. Polis ekiplerinin devriye attığı sırada denk geldiği olayda, sürücü ekiplerin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kısa sürede gözden kaybolan sürücüye, 'Dur' ihtarına uymamaktan 200 bin, drift attığı için 140 bin lira toplam 340 bin lira para cezası kesildi. Şahsın, kavşak içerisinde drift attığı anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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