Bursa Yenişehir'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangınına ilk müdahaleyi Yenişehir Orman İşletme Şefliği yaptı. Yangın, Kavaklı Mahallesi'ndeki ormanda saat 13.30 sıralarında başladı. 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankeri ve 62 personel ile yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Müdahale çalışmaları devam ediyor.
BURSA'nın Yenişehir ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın, saat 13.30 sıralarında Kavaklı Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Yangına ilk müdahaleyi Yenişehir Orman İşletme Şefliği yaptı. 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankeri ve 62 personelle yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa