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Bursa ve Balıkesir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa ve Balıkesir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Büyükorhan ve Dursunbey ilçe sınırlarında meydana gelen orman yangını, 17 arazöz, 2 yangın söndürme helikopteri ve 300'den fazla personelin uğraşlarıyla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesi kırsalında başlayıp Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde devam eden orman yangını kontrol altına alındı.

Bursa'nın Büyükorhan ve Balıkesir'in Dursunbey ilçe sınırlarında yaşanan orman yangını kontrol altına alındı. 17 arazöz, 2 yangın söndürme helikopteri ve 300'den fazla personelin canla başla görev aldığı söndürme çalışmaları sonunda yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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