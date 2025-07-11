Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını! Bir mahalle tahliye edildi

Bursa-Balıkesir sınırında çıkan orman yangını büyüdü. Yangın nedeniyle Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Bayıryüzügüney Mahallesi yangın tehdidi sebebiyle boşaltıldı.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesi ile Balıkesir'in Dursunbey ilçesi arasında orman yangını çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Bursa ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edilirken, çok sayıda itfaiye aracı, arazöz ve yangın söndürme helikopteri ile müdahale başlatıldı.

VALİDEN AÇIKLAMA

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, "Dursunbey ilçemiz Bayıryüzügüney ve Adaören Mahalleleri kırsalı ziraat alanında başlayıp ormanlık alana sirayet eden yangına, 3 uçak, 4 helikopter, 11 arazöz, 5 itfaiye aracı, 6 ilk müdahale aracı, 5 su tankeri, 2 dozer, 1 kepçe, 16 hizmet aracı, 2 TOMA aracı, 3 ambulans, 6 otobüs ve toplam 174 personelle müdahale edilmektedir" ifadelerini kullandı.

BİR MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Yangının tehdit ettiği Dursunbey'e bağlı Bayıryüzügüney Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Bursa ve Balıkesir'den giden hava araçlarının hava kararıncaya kadar müdahaleye devam edeceği öğrenildi.