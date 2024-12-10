Bursa Uludağ Yolunda Gençlerden Tilkiye Yardım

Bursa Uludağ Yolunda gezintiye çıkan bir grup genç yolda gördükleri tilkiye eliyle cips vererek besledi. O anlar kameraya yansıdı.

Türkiye'nin kış turizm merkezi Uludağ'da gezintiye çıkan bir grup genç, yolda tilki görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Tilkinin aç olduğunu fark eden gençler, yedikleri cipsi tilkiye verdi. Tilkiye eliyle besleyen kişiyi ise arkadaşı kayda aldı. O anları sosyal medyada paylaşan gençler, bazı vatandaşların tepsini çekti. - BURSA