Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.
Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Korkutan yangın, itfaiyenin zamanında müdahelesiyle kontrol altına alındı.
Nilüfer ilçesi Uludağ Üniversitesi yerleşkesinde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede büyürken, ekiplerin yoğun çabasıyla yangın kampüs içine sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. - BURSA
