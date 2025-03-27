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Bursa Uludağ'daki Kervansaray Otel'de Yangın Çıktı

Bursa Uludağ'daki Kervansaray Otel'de Yangın Çıktı
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Bursa Uludağ'da kapalı olan Kervansaray Otel'de sabah saatlerinde yangın çıktı. Yanan otelde tatilcilerin olmadığı, yangınla ilgili olarak itfaiye ekiplerinin müdahalesinin sürdüğü bildirildi.

Bursa Uludağ'da bulunan Kervansaray Otel'de yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Bursa Valiliği tarafından eksikleri olduğu için kapatılan Kervansaray Otel'de saat 06.00 sularında çıkan yangınla ilgili olarak İHA muhabirine konuşan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, otele konaklayan tatilci olmadığını ve içeride görevli olup olmadığını kontrol etmek adına birimlerin çalışma yürüttüğünü söyledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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