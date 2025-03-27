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Bursa Uludağ'da Otel Yangını: 2 Ölü, Müdür Gözaltında

Bursa Uludağ'da Otel Yangını: 2 Ölü, Müdür Gözaltında
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Uludağ'da Kervansaray Otel'de meydana gelen yangında, milli kayakçı Berkin Usta ve babası Yahya Usta hayatını kaybetti. Otel müdürü Tekin Demir gözaltına alındı.

Bursa Uludağ'da 2 kişinin yangında hayatını kaybettiği otelin müdürü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bu sabaha karşı Uludağ Birinci Oteller Bölgesinde yer alan Kervansaray Otel'de yaşanan yangında Milli Kayakçı Berkin Usta ve Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı olan babası Yahya Usta hayatını kaybederken, anne Fikriye Usta ise bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olaydan sonra Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otel müdürü Tekin Demir'i gözaltına aldı. Jandarma Komutanlığı'na getirilen Demir'in ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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