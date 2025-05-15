Bursa Şehir Hastanesi Otopark Sorunu Çözülemiyor

Bursa Şehir Hastanesi Otopark Sorunu Çözülemiyor
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Bursa Şehir Hastanesi'ndeki otopark sorunları, hasta yakınlarının araçlarını hastane çevresine bırakmasına ve trafik sıkışıklığına yol açıyor. Hizmet verdiği geniş bölgeye rağmen otopark kapasitesi yetersiz kalıyor.

Türkiye'nin sayılı Şehir Hastaneleri'nden olan Bursa Şehir Hastanesi'nde otopark sorunu çözülemiyor. Kapalı otoparkı sürekli dolu olan hastanede, hasta yakınları araçlarını hastane dışına bırakınca trafik kilitleniyor.

Türkiye'nin 10. Şehir Hastanesi olan Bursa Şehir Hastanesi, sadece Bursalı vatandaşlara değil; Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Yalova ve İstanbul'dan bazı vatandaşlara da hizmet veriyor. Günlük 20 bin muayene, 50 bin insan sirkülasyonu, yılda 100 bin ameliyat olmak üzere 18 milyon kişiye hizmet veren Bura Şehir Hastanesi'nde 4 bin 500 araçlık kapalı ve açık otoparklar vatandaşlara çözüm üretemiyor. Açık ve kapalı otopark kısa sürede dolarken, araçlarıyla gelen hasta yakınları araçları hastane çevresine bırakıyor. Bu da, hemen hemen her gün Bursa Şehir Hastanesi çevresinde trafiğin yaşanmasına sebep oluyor. Vatandaşlar, yetkililerden bu duruma çözüm üretmelerini istiyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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