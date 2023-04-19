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Bursa polisinden dronlu bayram denetimi

Bursa polisinden dronlu bayram denetimi

3. Sayfa Haberleri

Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın talimatlarıyla Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri dron ile trafikten denetimler gerçekleştirdi.

Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın talimatlarıyla Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri dron ile trafikten denetimler gerçekleştirdi.

Ramazan Bayramı çerçevesinde Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri otoyolda usulsüz duraklayan, brandasız şekilde yük taşıyan, seyir halinde cep telefonu kullanan, makas atan ve diğer eksiklikleri tespit edilen sürücülere 8 bin 550 lira ceza yazdı. Denetimlerin bayram boyunca devam edeceği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tacettin Aslan Bursa 3. Sayfa Haberler

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