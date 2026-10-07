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Bursa Özlüce'de çocuk, kamyonetin arka kapağına tutunup yolculuk yaptı

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Bursa Özlüce'de çocuk, kamyonetin arka kapağına tutunup yolculuk yaptı
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Bursa'nın Özlüce Mahallesi'nde bir çocuk, seyir halindeki kamyonetin arka kapağına tutunarak yolculuk yaptı. Tehlikeli anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, yolculuk herhangi bir kaza yaşanmadan sona erdi.

Bursa'nın Özlüce Mahallesi'nde bir çocuk, seyir halindeki kamyonetin arkasına çıkarak kapağına tutunup yolculuk yaptı. Tehlikeli anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Özlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki kamyonetin arkasına çıkan çocuk, aracın arka kapağına tutunarak yolculuk yapmaya başladı. Hareket halindeki araçla birlikte ilerleyen çocuk, herhangi bir güvenlik tedbiri olmadan yolculuk yaptı. Kamyonetin arka kapağına tutunarak ilerleyen çocuk, trafikte seyreden diğer araçların arasında adeta ölüme davetiye çıkardı. Muhtemel bir ani fren, viraj veya dengesini kaybetmesi halinde yola savrulma riski bulunan çocuğun tehlikeli yolculuğu, çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti.

Tehlikeli yolculuk herhangi bir kazaya neden olmadan sona ererken, ortaya çıkan görüntüler trafikte can güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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