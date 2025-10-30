Haberler

Bursa Otoyolunda Traktörle Seyir Halindeki Sürücüye Cezai İşlem

Bursa Otoyolunda Traktörle Seyir Halindeki Sürücüye Cezai İşlem
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da otoyolda traktörle seyir halindeki bir sürücü, Otoyol Jandarması ve Ana Kontrol Merkezi ekiplerinin başarılı çalışması sonucunda durdurularak ceza alırken, traktör trafikten men edildi.

Bursa'da otoyolda traktörle seyir halinde olan bir sürücü, Otoyol Jandarması Komutanlığı ve Otoyol Ana Kontrol Merkezi ekiplerinin koordineli çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, otoyolda traktörle seyir halinde bir aracın bulunduğu ihbarı üzerine Otoyol Jandarması ekipleri harekete geçti. Otoyol Ana Kontrol Merkezi kameralarından yapılan takip sonucu tespit edilen traktör, Bursa Batı gişelerinde durduruldu.

Yapılan incelemede sürücünün, otoyolda tarım aracı kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi. Sürücüye bu ihlal nedeniyle bin 986 lira idari para cezası uygulandı.

Otoyolda seyri yasak olan traktör, çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka çekildi ve trafikten men edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı

MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'yi sarsan faciada can veren minik Doğa, Grand Kartal Otel sahipleriyle aynı karede

Yürek yakan kare! Minik Doğa, ölümüne neden olanlarla aynı karede
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal

Tasma takıp sokakta gezdirdi! Kullandığı ifadeler de mide bulandırdı
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Türkiye'yi sarsan faciada can veren minik Doğa, Grand Kartal Otel sahipleriyle aynı karede

Yürek yakan kare! Minik Doğa, ölümüne neden olanlarla aynı karede
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
İspanya'nın HÜRJET kararı Atina'nın uykularını kaçırdı: Türkiye zırhlanıyor

Komşunun uykularını kaçıran imza: Erdoğan altın anlaşmalar yapıyor
Gülşen, sahneye para atan hayranına kızdı: Üzerinde Atatürk var

Sahneye para atanları fırçaladı: Üzerinde Atatürk var
Sındırgı'daki deprem fırtınası sonrası korkutan tespit: Ölü faylar canlandı

Deprem fırtınası yaşayan ilçeye giden bilim insanından korkutan uyarı
Fenomen Neslim Güngen'i ortağı sattı: 9 kremi 810 bin liraya satıyordu

Ünlü fenomeni ortağı sattı! Kremin fiyatı dudak uçuklatacak cinsten
Güllü ile ilgili olay iddia! Oğlundan şiddet gördü, KADES'den yardım istedi

Kızından sonra gündem yaratacak bir iddia da oğluyla ilgili
Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı

Annesinin yolundan gidiyor! Pınar Altuğ'un kızı ilk kez podyuma çıktı
Türkiye'nin ünlü hamburger markası konkordato ilan etti

Türkiye'nin ünlü hamburger markası konkordato ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.