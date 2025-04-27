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Bursa Otobüs Terminalinde Silahlı Paniğe Neden Olan Yolcu Yakalandı

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Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir yolcunun valizinden silah çıktığı paniğe yol açtı. Kaçan yolcu, güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Otobüs terminalinde silah paniği

BURSA - Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir yolcunun valizinden silah çıktı. Yaşanan olay sonrası kaçan yolcu, güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Olay, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Bir yolcunun bavulunda yapılan X RAY kontrolünde, bavulda silah olduğu tespit edildi. Durumu öğrenen yolcu bavulunu bırakarak kaçmaya başladı. Kaçan şüpheli, güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. O anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN UĞUR - 3.Sayfa
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