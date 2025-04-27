Bursa Otobüs Terminali'nde Silah Bulundu, Şüpheli Yakalandı

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir yolcunun valizinden silah çıktı. Yaşanan olay sonrası kaçan yolcu, güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Olay, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Bir yolcunun bavulunda yapılan X-Ray kontrolünde, bavulda silah olduğu tespit edildi. Durumu öğrenen yolcu bavulunu bırakarak kaçmaya başladı. Kaçan şüpheli, güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. O anlar kameraya yansıdı. - BURSA