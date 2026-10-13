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Bursa otobanında ters yönde ilerleyen otomobil kamerada tehlikeli anlar yaşattı

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Bursa otobanında ters yönde ilerleyen otomobil kamerada tehlikeli anlar yaşattı
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Bursa'da otobanda ters yönde ilerleyen bir otomobil, trafikte tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu. Sürücünün henüz bilinmeyen bir nedenle başlattığı ters yönlü ilerleme, başka bir aracın araç içi kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken otomobil hem kendi sürücüsünün hem de diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attı.

Bursa'da otobanda ters yönde ilerleyen bir otomobil, trafikte tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu. Kazaya davetiye çıkaran sürücünün o anları, başka bir aracın araç içi kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, Bursa'da otobanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle otobanda ters yönde ilerlemeye başladı. Karşı yönden gelen araçların bulunduğu yolda ilerleyen otomobil, hem kendi sürücüsünün hem de diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attı.

Tehlikeli anlar, seyir halindeki başka bir aracın araç içi kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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