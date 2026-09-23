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Bursa Osmangazi'de tırı sollayan otomobil, motosikletle çarpışmaktan kurtuldu

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Bursa Osmangazi'de tırı sollayan otomobil, motosikletle çarpışmaktan kurtuldu
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sollama yasağı olan yolda tırı sollamaya çalışan otomobil, karşı şeritten gelen motosikletle kafa kafaya gelmekten ani manevrayla kurtuldu. O anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa'da sollama yapılmasının yasak olduğu yolda tırı sollamaya çalışan otomobil, karşı yönden gelen araçla çarpışmaktan son anda kurtuldu. O anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Uludağ Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sollama yapılmasının yasak olduğu yolda seyreden otomobil sürücüsü, önündeki tırı sollamak istedi. Bu sırada karşı şeritten gelen motosiklet ile kafa kafaya gelince sürücüler ani manevra yaptı. Facianın teğet geçtiği o anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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