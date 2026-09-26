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Bursa Osmangazi'de polisi arayan anne ve teyze, ekiplere direnince gözaltına alındı

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Bursa Osmangazi'de polisi arayan anne ve teyze, ekiplere direnince gözaltına alındı
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Bursa Osmangazi'de annesiyle tartışan E.A. (18), iddiaya göre evden aldığı pompalı tüfekle dışarı çıktı. Polis E.A.'yı işlem için götürmek isteyince anne ve teyzesi direndi; müdahale sonrası şüpheliler gözaltına alındı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde annesiyle tartışan E.A. (18), iddiaya göre, evden aldığı pompalı tüfekle dışarı çıktı. Korkuya kapılan anne ve teyzesi polisi arayarak yardım istedi. Ancak olay yerine gelen ekipler E.A.'yı işlem yapmak üzere götürmek isteyince bu kez anne ve teyze polise direndi. Ekiplerin şahsı götürebilmek için dakikalarca uğraştığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. ile annesi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından E.A., evden aldığı pompalı tüfekle dışarı çıktı. Bunun üzerine anne ve teyzesi polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bu esnada anne ise oğlu E.A.'nın elinden tüfeği alıp saklamaya çalıştı. Ekiplerin gelmesinin ardından anne, örtüye sardığı pompalı tüfeği alarak kimseye belli etmeden olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Polis ekipleri durumu fark ederek hızlı şekilde müdahale etti.

Çocuğu vermek istemediler

Polis ekipleri, E.A. hakkında işlem yapmak üzere şahsı götürmek istedi. Ancak anne ve teyze, E.A.'nın götürülmesine engel olmaya çalıştı. Ekiplere direnen kadınlar, "Ne yapıyorsunuz siz?", "Götüremezsiniz" şeklinde tepki göstererek polislere direndi.

Polis ekipleri, E.A.'yı götürmek için dakikalarca uğraşırken, yaşanan direniş nedeniyle bölgede hareketli anlar yaşandı. Ekiplerin müdahalesiyle olay kontrol altına alınırken, şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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