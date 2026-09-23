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Bursa Osmangazi'de otomobile kilitlenen kadın, polisin çabalarına rağmen çıkmadı

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Bursa Osmangazi'de otomobile kilitlenen kadın, polisin çabalarına rağmen çıkmadı
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Bursa’nın Osmangazi ilçesinde park halindeki otomobile kendini kilitleyen kadın, polis ekiplerinin tüm çabalarına rağmen araçtan çıkmadı. Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen kadın, ekiplerin uzaklaşmasını isterken ilginç anlar kameraya yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde park halindeki otomobile kendini kilitleyen kadın, ekiplere zor anlar yaşattı.

Olay, Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi 12. Mutlu Sokak üzerindeki boş arsada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BZM plakalı otomobilin içerisinde bulunan kadın, kendini araca kilitledi. Araç içerisinde bağıran kadını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Öfkeli kadın, ekiplerin tüm çabalarına rağmen araçtan çıkmadı.

Kendini araca kilitleyen kadın, polis ekiplerine sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek ekiplerin uzaklaşmasını istedi. İlginç anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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