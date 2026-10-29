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Bursa Osmangazi'de motosiklet yayaya çarptı, ağır yaralı yaya hastaneye kaldırıldı

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Bursa Osmangazi'de motosiklet yayaya çarptı, ağır yaralı yaya hastaneye kaldırıldı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı; çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen yaya ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaya ve sürücüye ilk müdahale etti, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen yaya ve sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayan I. idaresindeki 16 BMU plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Yiğit A.'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen yaya ağır yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı Yiğit A. ve Ayan I.'ya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, motosikletin yayaya çarptığı kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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