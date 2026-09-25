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Bursa Osmangazi'de iki grubun tartışması vatandaşların müdahalesiyle büyümeden bitti

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Bursa Osmangazi'de iki grubun tartışması vatandaşların müdahalesiyle büyümeden bitti
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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, taraflardan birinin otomobille gelmesiyle gerginleşti. Çevredeki vatandaşlar araya girerek tartışmayı büyümeden ayırdı; yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, vatandaşların araya girmesiyle büyümeden sonlandırıldı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taraflardan birinin olay yerine otomobille gelmesi üzerine gerginlik arttı. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafların arasına girerek tartışmayı ayırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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