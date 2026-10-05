Bursa Osmangazi'de iki çocuk otobüsün arkasına tutunarak tehlikeli yolculuk yaptı

Bursa Osmangazi'de iki çocuk otobüsün arkasına tutunarak tehlikeli yolculuk yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Osmangazi'deki Kent Meydanı'nda iki küçük çocuğun seyir halindeki otobüsün arkasına tutunarak yolculuk yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çocukların canlarını tehlikeye atarak yolculuk yapması görenlerin tepkisini çekti.
Bursa'da çocukların otobüsün arkasına tutunarak tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
Osmangazi ilçesi Kent Meydanı'nda iki küçük çocuğun seyir halindeki otobüsün arkasına tutunarak yolculuk yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çocukların canlarını tehlikeye atarak yolculuk yapması, görenlerin tepkisini çekti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı