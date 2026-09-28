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Bursa Osmangazi'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı, sağlık durumu iyi

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Bursa Osmangazi'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı, sağlık durumu iyi
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Kazada yaralanan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay sonrası sergilediği rahat tavırlar vatandaşların dikkatini çekti.

Bursa'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Kazada yaralanan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay sonrası sergilediği rahat tavırlar vatandaşların dikkatini çekti.

Kaza, Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda ilerleyen motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yola devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde müdahale edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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