Bursa'nın Yenişehir İlçesinde Orman Yangınına Hava ve Kara Mücadelesi

Bursa'nın Yenişehir İlçesinde Orman Yangınına Hava ve Kara Mücadelesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki ormanlık alanda yükselen alevlere karşı helikopterler havadan, itfaiye ve tankerler ise karadan müdahaleye devam ediyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle genişliyor ve yerel köylüler de yangın söndürme ekiplerine destek veriyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki ormanlık alandaki yangına, helikopterler havadan, tanker ve itfaiye araçlarıyla ekipler ise karadan amansız mücadelesini sürdürüyor.

Yenişehir ilçesi Fethiye Mahallesi'ndeki ormanlık alandan yükselen alevler, rüzgarın da etkisiyle büyümeye devam ediyor. İhbar üzerine bölgeye gelen helikopterler havadan müdahale ederken, tankerlerle, itfaiye araçlarıyla ekipler ise karadan müdahaleyi sürdürüyor. Alevlerle amansız mücadele eden ekiplere köylüler de destek oluyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Genç kızı muayene etmeyi reddeden doktorun skandal paylaşımı ortaya çıktı

Genç kızı muayene etmeyen doktorun skandal paylaşımı ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekne kazasında hayatını kaybeden Halit Yukay'ın son sözlerini Kıvanç Tatlıtuğ açıkladı

Ünlü iş insanının ölmeden önceki son sözlerini Tatlıtuğ açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.