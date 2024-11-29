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Bursa'nın Kestel İlçesinde Çıkan Yangın 3 Evi Kül Etti

Bursa'nın Kestel İlçesinde Çıkan Yangın 3 Evi Kül Etti
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Bursa'nın Kestel ilçesinde bir evde çıkan yangın, bitişiğindeki 3 evi de etkisi altına alarak küle çevirdi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatte söndürdüğü yangında sobadan çıkan alevlerin büyümesi sonucu çok sayıda ev zarar gördü.

Bursa'nın Kestel ilçesinde bir evde çıkan yangın bitişiğindeki evlere sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülen yangın, 3 evi küle çevirdi.

Yangın, gece saatlerinde Bursa'nın Kestel ilçesi Aksu Köyünde meydana geldi. Bir evde iddiaya göre, sobadan çıkan alevler kısa sürede büyüdükten sonra bitişiğindeki evlere de sıçradı. Alevleri gören vatandaşlar 112 ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Sağlık ekipleri muhtemel bir kazaya karşı tedbir amaçlı beklerken, itfaiye ekipleri alevleri yaklaşık 1 saat müdahale sonrası söndürebildi. 3 evi küle çeviren alevler ise kameraya anbean yaşadı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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