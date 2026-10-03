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Bursa Nilüfer'de trafoda çıkan yangında patlamalar çevrede paniğe neden oldu

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Bursa Nilüfer'de trafoda çıkan yangında patlamalar çevrede paniğe neden oldu
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Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Işıktepe Mahallesi Ata Bulvarı'nda trafoda çıkan yangın sırasında patlamalar meydana geldi, çevrede kısa süreli panik yaşandı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'da bir trafoda çıkan yangın sırasında meydana gelen patlamalar çevrede kısa süreli paniğe neden olurken, yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Işıktepe Mahallesi Ata Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir trafoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında trafoda zaman zaman patlamalar meydana geldi. Çevrede kısa süreli panik yaşanırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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