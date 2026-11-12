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Bursa Nilüfer'de tırdan indirilen elektrikli araç freni boşalınca otomobile çarptı

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Bursa Nilüfer'de tırdan indirilen elektrikli araç freni boşalınca otomobile çarptı Haber Videosunu İzle
Bursa Nilüfer'de tırdan indirilen elektrikli araç freni boşalınca otomobile çarptı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde tırdan indirildiği sırada freni boşalan elektrikli araç, Beşevler Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobile çarptı. Kaza anı araç kamerasına yansırken, çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü şaşkınlık yaşadı.

Bursa'da tırdan indirildiği sırada freni boşalan elektrikli araç, yolda seyir halindeki otomobile çarptı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tırdan indirilmeye çalışılan elektrikli aracın henüz bilinmeyen nedenle freni boşaldı. Kontrolden çıkan araç, cadde üzerinde seyir halindeki başka bir otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü şaşkınlık yaşarken, yaşanan kaza anı aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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