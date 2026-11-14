Bursa Nilüfer'de sürücüler ambulansa fermuar sistemiyle geçiş koridoru açtı

Bursa Nilüfer'de sürücüler ambulansa fermuar sistemiyle geçiş koridoru açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde trafik yoğunluğu sırasında sürücüler, ambulansın geçişi için fermuar sistemi uygulayarak orta şeritte koridor oluşturdu. Ambulans bu sayede beklemeden yoluna devam etti; fermuar sisteminin acil araçların zamanında ulaşmasındaki önemi görüldü.
Bursa'da trafikte ilerleyen ambulansın geçişini sağlamak amacıyla sürücüler fermuar sistemini başarıyla uyguladı.
Merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde trafik yoğunluğunun yaşandığı güzergahta sirenleri açık şekilde ilerleyen ambulansa yol vermek isteyen sürücüler, araçlarını sağa ve sola yanaştırarak orta şeritte geçiş koridoru oluşturdu. Fermuar sistemi sayesinde ambulans, trafikte beklemeden yoluna devam etti.
Sürücülerin duyarlı davranışıyla ambulansın geçişi sorunsuz şekilde sağlanırken, fermuar sisteminin acil durum araçlarının zamanında olay yerine ulaşmasındaki önemi bir kez daha ortaya çıktı.